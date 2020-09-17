Ayetel Kursi okunuşu, Türkçe anlamı ve Ayetel Kursi faydaları

Kuran-ı Kerim'de yer alan Bakara Suresi'nin 255. ayeti kerimesi olan Ayetel Kürsi, faziletleri en büyük ayeti kerimeler arasında yer alır. Ayrıca "ayetlerin efendisi" olarak da tanımlanır. Pek çok dini kaynakta Ayetel Kürsi duasının faydalarına ve faziletlerine ilişkin çeşitli bilgiler paylaşılmıştır. Ayetel Kürsi suresinin faydaları ve faziletleri öylesine çok ki, İslam dinine inanan birçok insan bu sureyi hem tesbihat esnasında hem de gün içerisinde birkaç defa okumayı tercih ediyor. Bu yazımızda Ayetel Kürsi okunuşu, Türkçe anlamı ve Ayetel Kürsi faydaları başta olmak üzere “ayetlerin efendisi” olarak tanımlanan bu duaya dair tüm detayları bir araya getirdik. İşte Ayetel Kürsi duası okunuşu ve anlamı…
Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te'huzühu sinetün velâ nevm,
lehu mâ fissemâvâti ve ma fil'ard, men zellezi yeşfeu indehu illâ bi'iznih,
ya'lemü mâ beyne eydiyhim vemâ halfehüm,
velâ yü-hîtûne bi'şey'im min ilmihî illâ bima şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel'ard,
velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azim.
Ayetel Kürsi Türkçe anlamını bilmek son derece önemlidir. Alimler; bu önemli ayetin nasıl bir anlam taşıdığını bilmenin, Ayetel Kürsi mealini öğrenmenin çok faydalı olacağını belirtiyor. Türkçe anlamına ek olarak Ayetel Kürsi tefsirini incelemek de bu ayeti kerimenin altında yatan derin anlamları anlama konusunda size yardımcı olacaktır.
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
Allah'dan başka hiç bir ilah yoktur. O, daima yaşayan, daima duran,
bütün varlıkları ayakta tutandır. O'nu ne gaflet basar, ne de uyku.
Göklerdeki ve yerdeki herşey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda şefaat etmek kimin haddine! Onların önlerinde ve arkalarında ne varsa hepsini bilir.
Onlar ise, O'nun dilediği kadarından başka ilminden hiçbir şey kavrayamazlar.
O'nun hükümdarlığı, bütün gökleri ve yeri kucaklamıştır. Her ikisini görüp gözetmek,
ona bir ağırlık da vermez. O, çok yüce, çok büyüktür.
Ayetel Kürsi fazileti saymakla bitmeyen dualar arasındadır. İşte Ayetel Kürsi’nin dini kaynaklarda yer alan bazı önemli faydaları:
Ayetel Kürsi durak yerlerinin sayısına binaen 17 defa, toplam kelime sayısına binaen 50 defa, toplam harf sayısına binaen 171 defa ya da resuller ve ashabı kiram sayısına binaen 313 defa okunursa okuyan kişinin dileklerinin kabul olacağı söylenir. 171 Ayetel Kürsi faziletine inanan çok sayıda kişinin olduğunu ve dileklerinin kabul olması için bu yöntemi denediklerini söyleyebiliriz.
Ayetel Kürsinin faziletlerinden faydalanmak için sayının eksik ya da fazla olmaması gerekir. Mümkün olan en kısa sürede 313 Ayetel Kürsi okunur ve dileğin kabul olması için Allah’a dua edilir.
Ayetel Kürsi, adından da anlaşılacağı üzere bir ayeti kerimedir ve Bakara Suresi’nde yer alır. Bakara Suresi’nin 255. ayeti olan Ayetel Kürsi, halk arasında dua ya da sure olarak da tanımlanabilir.
Yukarıda da aktardığımız üzere Ayetel Kürsi, Bakara Suresi’nde yer alan 255. ayete verilen isimdir. Dolayısıyla Ayetel Kürsi’nin tek bir ayetten oluştuğunu söyleyebiliriz.
Bakara Suresi'nde yer alan bir dua olan Ayetel Kürsi, bu surenin diğer ayetleri gibi Medine'de indirilmiştir. Bazı kaynaklarda Ayetel Kürsi'nin Hz. Muhammed'in miraca çıktığı dönemde indiğine dair ifadeler yer alsa da miraca çıkma hadisesi Mekke'de gerçekleştiği için bu ifadeler doğru değildir.
Ayetel Kürsi, iki kelimeden oluşan Arapça bir isimdir. Ayetel ifadesi, kolay bir şekilde anlayabileceğimiz gibi "ayet" kelimesine işaret eder. Kürsi ifadesi ise kelime anlamı olarak koltuk, taht gibi manalara gelir. Kök olarak bakıldığında "bir araya toplanmak" manasına gelir. Mecazi açıdan ise güç, sultan, egemenlik, efendi, ilim gibi manalar aşır. Dolayısıyla Ayetel Kürsi için "ayetlerin sultanı" ve "ayetlerin efendisi" gibi ifadeleri kullanmak mümkündür.
Ayetel Kürsi, elbette her zaman her yerde okunabilir. Bir zaman ya da mekan kısıtlaması söz konusu değildir. Dileyenler namazda Fatiha'dan sonra okuyabilir. Ayrıca namazdan sonraki tesbihat bölümünde de Ayetel Kürsi okunur. Bunların dışında bir işe başlarken, bir yolculuğa çıkarken, uyanınca ya da uyurken de Ayetel Kürsi okuyabilirsiniz. Mübarek gün ve gecelerde de bu duayı okuyan ve okunmasını tavsiye eden çok sayıda İslam alimi bulunur.
Namaz abdesti olmadan ezberden Ayetel Kürsi okuyabilirsiniz. İslam alimleri, abdestsiz bir şekilde Kuranı Kerim’e dokunmanın uygun olmadığını söyledikleri için abdestsizken Kuran’dan değil de ezberden okumak gerekir.
Eğer Ayetel Kürsi’yi ezberleyemiyorsanız herhangi bir sureyi okuyabilirsiniz. Ezberlemeye çalışıp da bir türlü muvaffak olmayan bir kişinin farklı bir dua okuması Allah katında karşılıksız kalmaz.
Ayetel Kürsi ezberleme konusunda problem yaşıyorsanız çeşitli tekniklerden faydalanabilirsiniz. Ezber teknikleri herkeste aynı etkiyi göstermese de genel hatlarıyla şu şekilde ilerlemek sizin için daha faydalı olabilir:
Rüyada Ayetel Kürsi okumak, genel hatlarıyla hayra yorumlanabilir. Rüyasında Ayetel Kürsi okuduğunu gören kişi için bu rüya, rüya sahibinin sabırlı bir tavır göstereceğine işaret eder. Güç sahibi ve iktidara karşı akıllı ve sabırlı bir yaklaşım sergileyecek olan rüya sahibi, işin neticesinde sabrının mükafatını alır. Bu sayede gösterdiği sabır ve çabanın mükafatını almanın verdiği gururla daha mutlu bir hayat sürer. Ayrıca rüyasında Ayetel Kürsi okuyan kişi için bu rüya, şeytanın şerrinden korunacağına ve sıkıntıların ortadan kalkacağına işaret eder.
Eğer Ayetel Kürsi'yi ezbere bilmeyen bir kişi, rüyasında bu duayı okuduğunu görüyorsa rüya daha farklı tabir edilir. Bu rüya, rüya sahibinin bilmediklerine nail olacağına işaret eder. Rüya sahibi için ilim, mutluluk, feraset, şan, şöhret ve sevinç gibi durumların habercisidir.
Rüyasında Ayetel Kürsi dinleyen kişi, korkularının farkına varır ve tehlikelere karşı kendine bir kalkan oluşturmaya başlar. Hıfz ve korunmaya delalet eden bu rüya, yapılan ve yapılacak olan işlerde başarı elde edeceğinin de işaretçisi olarak kabul edilir. Rüya sahibinin kadri ve kıymeti artar, daha saygın bir kimlik kazanır. Ayrıca rüyada Ayetel Kürsi dinlemek, insan ve cinlerden gelecek kötülükler karşısında rüya sahibinin daha güçlü olacağının bir göstergesi olarak kabul edilir.
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