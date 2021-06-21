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Milli Piyango Sonuçları Tam Liste

4.000.000 TL Kazanan Numaralar
065856
100.000 TL Kazanan Numaralar
548947
20.000 TL Kazanan Numaralar
280822
561755
10.000 TL Kazanan Numaralar
107851
131601
136601
146244
216178
360945
365226
399603
471920
564376
5.000 TL Kazanan Numaralar
049876
129918
206185
230459
262145
438012
452309
539677
562886
589244
2.000 TL Kazanan Numaralar
092170
312958
335184
336038
349853
469950
474172
507696
554672
583146
1.000 TL Kazanan Numaralar
01034
26756
28295
43736
47960
63762
73489
85966
90311
90990
240 TL Kazanan Numaralar
0033
0310
0627
1927
2006
3342
6585
7247
8477
9372
120 TL Kazanan Numaralar
014
039
055
133
347
398
602
626
80 TL Kazanan Numaralar
26
45
48
69
79
99
Amorti Kazanan Numaralar
3
7
Teselli Kazanan Numaralar
005856
015856
025856
035856
045856
055856
060856
061856
062856
063856
064856
065056
065156
065256
065356
065456
065556
065656
065756
065806
065816
065826
065836
065846
065850
065851
065852
065853
065854
065855
065857
065858
065859
065866
065876
065886
065896
065956
066856
067856
068856
069856
075856
085856
095856
165856
265856
365856
465856
565856
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Sıkça Sorulan Sorular

Telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? 2022 Telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır?

2022 Milli Piyango sonuçlarını öğrenmek için resmi internet adresi üzerinden Milli Piyango sorgulama işlemleri yapılabilmekte. Büyük çekiliş sonrasında amorti sonuçları da dahil tüm vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için 31 Aralık 2021 gecesi canlı yayınlanacak çekilişi takip ederek canlı olarak da yılbaşı heyecanını yaşayabilecek.

Yapılacak çekiliş sonrasında sonuçlar "millipiyangoonline" resmi web sitesi üzerinden açıklanacak.

2022 Milli Piyango sorgulama nasıl yapılır?

Sayfanın üst kısmında bulunan alandan ayrıca Milli Piyango bilet sorgulama işlemleri için: ''çekiliş tarihi'' ve ''bilet numarası'' alanları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurabilir ve biletinize ikramiye çıkıp çıkmadığını hızlı şekilde kontrol edebilirsiniz.

2022 Milli Piyango çekilişi ne zaman yapılacak? 2022 Milli Piyango çekiliş tarihi nedir? MPİ çekilişi saat kaçta yapılacak? MPİ büyük ikramiye saat kaçta çekilecek?

31 Aralık 2021 akşamında yılbaşı gecesinde yapılacak çekilişle birlikte bu yılki büyük ikramiyenin sahibi belli olacak.

Milli Piyango yılbaşı özel büyük ikramiye ve amorti çekilişi saat 23:00'de yapılacak. Çekiliş Kanal D ve Teve 2'den de canlı yayınlanacak.

Amorti, 2 bin, 6 bin, 12 bin ve 120 bin TL çekiliş saatleri ne zaman?

31 Aralık Cuma akşamı ilk çekilişler saat 17.00’de başlayacak. 12 bin Türk lirası ve 12 milyon Türk lirası kazanan numaralar saat 17.00’de gerçekleşen çekilişle belirlenecek.

6 bin Türk lirası kazanan numaraların çekilişi ise saat 18.30’da yapılacak.

Saat 20.30’da yapılacak çekilişle ise 240 Türk lirası -2 bin Türk lirası kazanan numaralar belli olacak.

Milli Piyango bilet fiyatları ne kadar? 2022 Yılbaşı biletleri kaç para? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları nedir? 2022 Milli Piyango biletleri ne kadar?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 Türk lirası, yarım 60 Türk lirası ve çeyrek bilet 30 Türk lirası olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve 'millipiyangoonline.com' internet sayfasından alınabilecek.

2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi büyük ikramiye ne kadar? 2022 Milli Piyango yılbaşı çekilişi toplam ikramiye tutarı ne kadar? Bu sene 2022 milli piyango büyük ikramiye ne kadar olacak? Yılbaşında ne kadar dağıtılacak?

Bu sene büyük ikramiye 120 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca büyük ikramiyenin yanında yılbaşında dağıtılacak toplam ikramiye tutarı ise dudak uçuklattı. Yılbaşında büyük ikramiye harici dağıtılacak toplam ikramiye tutarı bu sene için "670 milyon 760 bin TL" olarak belirlendi.

Dağıtılacak ikramiye tutarı ise şu şekilde olacak;

Milli Piyango nasıl oynanır. Milli Piyango oynama yöntemi nasıldır?

Milli Piyango biletleri tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç farklı kategoride bulunur. Oynanmış ve kazanılmış olan bilet eğer yarım biletse ikramiyenin yarısı, çeyrek biletse ikramiyenin çeyreği, tam bilet ise bu kez ikramiyenin tamamı kazanılır.

Ayrıca Milli Piyango’da iki tane özel kategori vardır. Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilmektedir. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesini elde edebilir.

Milli Piyango oyununun kuralları nedir?

Milli Piyango oyununun kuralları detaylı olarak MPİ sayfasında bulunuyor.

Amorti nedir? Milli Piyango amorti nasıl kazanılır?

Amorti, kısaca bilete ödenen para miktarına denebilir. Millî Piyango İdaresi tarafından her sene yılbaşı gecesi farklı farklı birçok çekiliş yapılır. Bunlardan biri de amorti çekilişleridir. Amorti rakamları da yine çekilişle belli olur.

Amorti için iki rakam belirlenir ve o rakamlardan biletlerinde olan talihliler, amorti ikramiyelerini alabilir. Çeyrek, yarım ve tam biletlere isabet eden amorti ikramiyeleri, talihlilere ödenen bilet parası kadar verilir.

Amorti ne kadar kazandırır? Milli Piyango amorti ikramiyesi ne kadar?

Amorti biletin değeri biletin değeri kadardır yani kişi bileti alırken ne kadar para verdiyse amorti ikramiyesini de o kadar alır.

2022 yılı için çeyrek bilet 30 Türk lirası, yarım bilet, 60 Türk lirası ve tam bilet 120 Türk lirası olduğundan dolayı talihlilerin kazanacağı amorti ikramiyesi aldığı tam, yarım ya da çeyrek bilete göre değişiklik gösterecek, kişi 120, 60 veya 30 TL amorti ikramiyesi kazanacaktır.

Amorti nasıl hesaplanır? Yılbaşı bileti üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

Amorti, Milli Piyango bileti alanlar için bir teselli ikramiyesidir ve değeri biletin değeri kadardır. Amortide biletin son rakamlarına bakılır. Büyük ikramiye çekilişinde aynı zamanda amorti çekilişleri de tamamlanmış olur ve amorti, son kazanan kategoridir. Amortide iki rakam bulunmaktadır. İlki 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekilir. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanır.

Amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekiyor?

Amorti ikramiyesinde biletin son rakamlarına bakılır.

Büyük ikramiye çekilişinde aynı anda amorti çekilişleri de tamamlanır. Amorti, son kazanan kategoridir. Amortide 2 rakam vardır. İlki 0-4 arasından 2'incisi ise 5-9 arasından olmak üzere iki basamaklıdır. Son basamağı bu 2 sayıdan biri olan biletler, amorti ikramiyesi kazanır.

27 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

27 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto sonuçları sorgulama sayfası

27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

27 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

Bu sene 2022 milli piyango büyük ikramiye ne kadar olacak? Yılbaşında ne kadar dağıtılacak?

Bu sene 2022 milli piyango büyük ikramiye ne kadar olacak? Yılbaşında ne kadar dağıtılacak?

2022 Yılbaşı biletleri kaç para? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları!

2022 Yılbaşı biletleri kaç para? Çeyrek, yarım ve tam yılbaşı Milli Piyango çekilişi bilet fiyatları!

Telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango sorgulama...

Telefondan Milli Piyango yılbaşı bileti sorgulama nasıl yapılır? 2022 Milli Piyango sorgulama...

26 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak ?

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Amorti ne kadar kazandırır? Yılbaşı bileti üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

Amorti nedir? Amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekiyor?

Amorti nedir? Amorti kazanmak için kaç rakam bilmek gerekiyor?

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20 Aralık On Numara çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Aralık 2021 Pazartesi On Numara sonuçları sorgulama ekranı...

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19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık 2021 Pazar Süper Loto sonuçları belli oldu mu?

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19 Aralık Pazar Şans Topu çekilişi sonuçları belli oldu mu? İşte 19 Aralık Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

18 Aralık Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte 18 Aralık 2021 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonuçları...

17 Aralık On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişi nereden izlenir?

17 Aralık On Numara çekiliş sonucu açıklandı mı? On Numara çekilişi nereden izlenir?

16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nasıl izlenir?

16 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekilişi nasıl izlenir?

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14 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Süper Loto çekiliş sonucu nasıl sorgulanır?

13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

13 Aralık Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto canlı izle!

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

13 Aralık On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara çekiliş sonucu sorgula!

12 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? MP TV Süper Loto canlı izle!

12 Aralık Süper Loto çekiliş sonucu açıklandı mı? MP TV Süper Loto canlı izle!

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

12 Aralık Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı mı? Şans Topu çekiliş sonucu sorgulama linki!

Milli Piyango Çekiliş Sonuçları Tam Liste

Her ayın 9, 19 ve 29. gününde Milli Piyango çekilişi yapılmaktadır. Bunlara ek olarak Yılbaşı, 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos gibi özel günlerde de normalden daha yüksek ikramiyeli çekilişler gerçekleştirilmektedir. Siz de çıkmaz demeyip şansınızı deneyenlerdenseniz Mynet’in Milli Piyango sorgulama sayfasında sıralı tam listeye bakabilir veya bilet sorgulama aracı ile biletinize ikramiye isabet edip etmediğini öğrenebilirsiniz.

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