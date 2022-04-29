Instagram dondurma linki 2022 - Instagram hesap dondurma nasıl yapılır?

Instagram dondurma işlemi bu sosyal medya platformunda bir süre görünmek istemeyen, ara vermek isteyen kişiler tarafından tercih edilir. Instagram hesap dondurma işlemi hesap silme gibi kalıcı değildir. Kullanıcı istediği zaman hesabına girerek tekrar aktifleştirebilir. Bu nedenle hesap dondurmak, Instagram geçici dondurma uygulaması olarak da kullanılır. Instagram dondurma nasıl yapılır?

Instagram Hesap Dondurma Nasıl Yapılır?

Instagram hesap dondurma, sosyal medyaya ara vermek isteyenler tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Instagram hesap dondurma, hesabı kalıcı olarak kapatmak istemeyenler için bir alternatiftir. Hesap dondurulduğunda sanki hesap silinmiş gibi görülür ancak bilgileri saklanır. Tekrar hesap aktifleştirilmek istendiğinde hiçbir değişiklik olmadan hesap kullanılmaya devam edilir.

Instagram hesap dondurma işlemi telefondan veya bilgisayardan yapılabilir. Bu işlem Instagram profili kullanılarak veya Instagram hesap dondurma linkini kullanarak yapılmaktadır. Instagram hesabını geçici dondurmak isteyen herkes bu işlemi yaparak sosyal medyaya ara verebilir. Bu işlem yapıldığında hesaptaki tüm bilgiler saklanır ancak diğer hesaplara görünmez. Instagram dondurulduğu zaman bu hesap aramalarda çıkmaz. Mesajlar kısmında Instagram kullanıcısı adıyla görünür ancak hesap bilgileri yok olur. Fotoğraflar, profil resmi, kullanıcı adı diğer hesaplara görünmez. Fakat daha önceden kalan mesajlar görünmektedir.

Instagram dondurma işlemi, uygulama üzerinden veya internet tarayıcısı üzerinden yapılmamaktadır. Hesabını kapatmak isteyenler bir bilgisayardan veya telefonun internet tarayıcısından da bu işlemi yapabilir. Daha sonrasında ise aşağıdaki adımları uygulamak gerekir.

Tarayıcıdan Instagram profilinize giriş yapın.

Profili açıp profili düzenle kısmına tıklayın.

Daha sonrasında görülen hesabımı geçici olarak kapat kısmına tıklayın.

Ortaya çıkan sayfada istenilen bilgileri girin.

Hesabı geçici olarak kapat kısmına tıklayın.

Bu işlemleri yaptığınızda hesabınız geçici olarak kapanacaktır, yani Instagram hesabınız dondurulacaktır.

Hesabı kapatmak için istenen bilgiler veri olarak toplanır ve iyileştirmeler için kullanılır. Bu nedenle geçici bir süre kullanımı durdurmak isteyenler “ara vermek istiyorum” bilgisini seçerse daha doğru bir bilgi vermiş olur. Instagram dondurmak isteyenlere de bu bilgi önerilir. Farklı sorunlar yaşanıldığında bu sorunlara en yakın seçenekler de işaretlenebilir.

Instagram Hesap Dondurma Linki 2022

Instagram hesabını geçici olarak kapatmak isteyenler hesap dondurma işlemini yaparlar. Instagram hesabı yalnızca internet tarayıcısından yapılmaktadır. Bilgisayar üzerinden veya telefondan açılan tarayıcı ile hesap dondurulabilir. Instagram hesabı dondurmanın kısa bir yolu hesap dondurma linki kullanmaktır.

Instagram Hesap Dondurma Linki:

Instagram hesap dondurma linki için tıklayınız!

Instagram hesap dondurma linki kullanıldığında direkt olarak hesabı kapat butonunun olduğu sayfaya yönlendirir. Eğer bu tarayıcıdan hesabınıza daha önce giriş yaptıysanız hemen bilgileri girip hesabınızı dondurabilirsiniz. Ancak daha önce giriş yapmadıysanız veya oturumunuz kapatıldıysa bu link de hesabınıza giriş yapmanızı talep eder. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra linki tekrar kullanabilirsiniz.

Hesap dondurma linkini açtıktan sonra şu aşamaları tamamlamanız gerekmektedir:

Hesabınızı neden dondurduğunuzu seçin. Hesabınızın güncel şifresini girin. Hesabımı geçici olarak kapat butonuna tıklayın.

Bu aşamaları tamamladıktan sonra hesabınız dondurulacaktır.

Telefondan Instagram Hesabı Dondurma Linki

Instagram hesabını dondurmak için bilgisayar kullanılmadığında telefon tercih edilir. Telefonda bulunan Instagram uygulamasından hesabı geçici olarak kapatmak mümkün değildir. Telefondaki internet tarayıcısı ile Instagram hesap dondurma işlemi yapılabilir.

Telefondan Instagram Hesap Dondurma Linki:

Instagram hesap dondurma linki

Bu link kullanıldığında tarayıcıdan profile giriş yapmanızı talep edebilir. Eğer daha önce hesabınıza tarayıcıdan giriş yaptıysanız ve oturumunuz kapanmadı ise bu link sizi direkt hesap dondurma sayfasına yönlendirir.

Telefondan hesap dondurmak için açılan sayfadaki bilgileri girmek gerekir. Bu bilgiler Instagram hesabınızı neden geçici olarak kapattığınız ve bu hesabınızın güncel şifresidir. Açılan sayfada bu bilgileri girdikten sonra alttaki “hesabımı geçici olarak kapatmak istiyorum” kısmına tıklamalısınız.

Tüm bu işlemleri yaptığınızda Instagram hesabınız geçici olarak kapanacaktır.

Instagram Hesap Dondurma 1 Hafta Beklemeden Nasıl Yapılır?

Instagram hesabı dondurulduğunda tekrar açmak mümkündür. Ancak Instagram, hesap dondurma ve açma sürelerine bir sınır getirmiştir. Dondurulan bir hesabı tekrar aktif hale getirmek için 3 saat geçmesi gerekmektedir. Dondurulup açılan bir hesabı tekrar dondurabilmek için ise 7 günün geçmesi gerekmektedir. Instagram hesabını tekrar dondurmak isteyenler bu 7 gün, yani 1 haftayı beklemeden nasıl kapatacaklarını merak ederler.

Instagram hesabını 1 hafta içinde 2 kez dondurmak mümkün değildir. Ne yazık ki hesabı tekrar dondurmak için 7 günün geçmesi zorunludur. Ayrıca bir hesabın dondurulması da bazen 24-48 saat gibi bir zaman almaktadır. Bu süre zarfında hesaba tekrar girmek mümkün değildir.

Instagram hesabını dondurduktan sonra tekrar açmak için 3 saat geçmesi gerekir. Bu süre geçtikten sonra kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapılarak hesap tekrar aktif hale getirilir. Hesap aktif hale gelince mesajlar, profil fotoğrafı, yorumlar, fotoğraflar ve diğer hesap bilgileri eskisi gibi yeniden yüklenir.

Instagram hesabı dondurulduktan sonra tekrar açmak için çok uzun süre beklendiyse, yani hesap çok uzun bir süre dondurulduysa tekrar açıldığında bilgilerin yüklenmesi biraz zaman almaktadır. Dondurulan süreye bağlı olarak fotoğrafların tamamı veya bir kısmının geç yüklenmesi en sık karşılaşılan sorundur.

