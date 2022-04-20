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Instagram hesap silme ve kapatma linki 2022: Instagram hesabı kalıcı olarak telefondan nasıl silinir?

20.04.2022 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram, kullanıcılara video ve fotoğraf paylaşma gibi birçok özellik sunmaktadır. Uygulama, her geçen gün kendini yenileyerek merak uyandırmayı başarır. Ancak Instagram kullanıcıları dönem dönem hesaplarını kapatmak ya da kalıcı olarak silmek istemektedir. Bu noktada Instagram hesap silme için Instagram kapatma linki ve işlem adımlarını bilmek önem taşır.

Instagram hesap silme ve kapatma linki 2022: Instagram hesabı kalıcı olarak telefondan nasıl silinir?

Instagram kullanıcıları bazı durumlarda hesaplarını dondurmayı veya tamamen kapatmayı istemektedir. Instagram, kullanıcılara hesaplarını geçici olarak kapatma veya tamamen silme gibi seçenekler sunmaktadır. Uygulamayı bir daha kullanmamayı tercih eden kullanıcılar için Instagram silme kesin yöntemdir. Diğer yandan uygulamayı kullanmaya bir süre ara vermeyi isteyen kullanıcılar, Instagram hesabı kapat demek yerine hesaplarını geçici olarak dondurmayı tercih edebilir.

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Instagram Hesap Kapatma Yöntemi (Kalıcı Olarak Silme)

Instagram hesaplarını kalıcı olarak kapatmak isteyen kullanıcılar, Instagram kapatma linki sayesinde birkaç basit adımla işlemlerini gerçekleştirebilir.

  • Instagram'ı kalıcı sil seçeneği için ilk adım, Instagram hesap silme linki ile işlemin gerçekleşeceği sayfaya ulaşmaktır. Kullanıcılar linke buraya tıklanarak ya da yukarıda paylaştığımız görselden ulaşılabilir.
  • Instagram silme linki açıldıktan sonra, hesabınıza daha önceden giriş yapmadıysanız açılan sayfada kullanıcı adınızı ve şifrenizi girmeniz istenecektir. Eğer daha önceden hesabınıza giriş yaptıysanız, direkt “Hesabını sil” sayfası açılacaktır.
  • Karşınıza açılan bu sayfada “Hesabını neden silmek istiyorsun” sorusunun cevabını için birden fazla seçenek sunul maktadır. Bu seçenekler arasından size en uygun olanı seçiniz.
  • “Devam” dedikten sonra Instagram sizden yine hesap şifrenizi girmenizi isteyecektir. Şifrenizi girdikten sonra “sil” butonuna tıklayınız.
  • Bu işlemleri yaptıktan sonra Instagram'ı kalıcı silmiş olacaksınız.

Instagram, kullanıcılarına tekrar geri dönme ihtimallerine karşı 1 aylık bir süre vermektedir. Bu 1 ay içerisinde yeniden hesabınıza giriş yaptığınızda hesap silme işlemleriniz otomatik olarak ortadan kalmaktadır. Eğer 1 aylık süreyi aştıktan sonra giriş yapmak isterseniz, maalesef ki hesabınıza ulaşamazsınız. Hesabınıza ait tüm paylaşımlar da silinmiş olacaktır. Instagram hesaplarını kısa yoldan silmek isteyen kullanıcılar, yukarıdaki silme linkini kullanabilir.

Instagram Hesap Silme Öncesi Dikkat Edilmesi Gerekenler

Instagram kapatma, kalıcı hesap silme olarak da bilinir. Bu işlem, Instagram’ı tamamen hayatlarından çıkarmak isteyen kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. Instagram hesap kapama linkini kullanarak, hesabınızı kalıcı olarak silmeniz mümkündür. Instagram silme işlemi için birkaç adımı takip etmeniz yeterlidir.

Instagram hesabınızı kalıcı olarak silmeden önce yapmanız gereken bazı işlemler bulunmaktadır. Daha önceden paylaştığınız görselleri ve videoları bilgisayarınıza indirerek yedekleyebilirsiniz.

Ayrıca takip ettiğiniz kişilerin ekran görüntüsünü de alabilirsiniz. Paylaştığınız hikâyelerinizi uygulama instagram aracılığı ile doğrudan bilgisayarınıza veya telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Instagram hesabınızı sildikten bir süre sonra tekrar açmak isterseniz, 30 gün süreniz bulunmaktadır. Bu süre içerisinde aynı kullanıcı adınız ve şifreniz ile sildiğiniz Instagram hesabınızı yeniden aktifleştirebilirsiniz. 30 gün dolduktan sonra ise hiçbir şekilde aynı hesaba giriş yapamazsınız.

Başka bir kullanıcı adı alarak yeniden Instagram hesabı açabilmeniz mümkündür. Kapatılan Instagram hesabınızda kullandığınız mail adresinizi yeni hesap açarken de kullanabilirsiniz. Hesap silme işlemi, Instagram silme kalıcı yöntemleri arasında bulunmaktadır.

Telefondan Instagram Hesap Silme

Instagram hesap silme işlemleri doğrudan mobil uygulama içerisinden yapılamamaktadır. Bunun için telefonlarınızdan veya bilgisayarlarınızdan Instagram’ın internet sitesine giriş yapmanız gerekmektedir. Telefon üzerinden hesaplarını silmek isteyen kullanıcılar aşağıdaki adımları uygulayabilir:

  • Öncelikle telefonunuzdan Instagram mobil uygulamasına giriş yapınız.
  • Ardından profil sayfanızın hemen sağ üst köşesinde bulunan üç çizgiye tıklayınız.
  • Bu bölümden “ayarlar” ve ardından da “yardım sekmesi”’ne giriş yapınız.
  • Ardından sağ üst köşede bulunan üst üste üç çizgiye tıklayınız.
  • Buradan “Hesabınızı yönetme” kısmına giriş yapınız.
  • Karşınıza açılan ekranda “Hesabınızı silme” bölümü bulunmaktadır. Buradan “Hesabımızı nasıl silerim” seçeneğine tıklayınız. Bundan sonraki işlemleri Instagram’ın internet sitesinden yapmanız gerekmektedir.
  • Uygulamanın internet sitesine giriş yaparak “Hesabını sil” sayfasına gidiniz.
  • “Hesabını neden siliyorsun” sorusu karşınıza çıkacaktır. Açılır menüden bir neden seçiniz ve ardından şifrenizi giriniz.
  • Bu şekilde hesabınızı kolay bir şekilde silmiş olacaksınız.
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