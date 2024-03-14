10 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı: Yardımına koşmak için camdan atladı

Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza olduktan hemen sonra ise bir vatandaşın çocuğun yardımına koşmak için camdan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.