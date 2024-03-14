10 yaşındaki çocuk otomobilin altında kaldı: Yardımına koşmak için camdan atladı
Mynet Haber
1 saat önce
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Bursa'da yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin altında kalan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Kaza olduktan hemen sonra ise bir vatandaşın çocuğun yardımına koşmak için camdan atladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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