10 yıllık mesleğini bırakan kadın, aldığı devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu
Mynet Kadın
45 dakika önce
Hatay’da yaşayan Fidan Sönmez, 10 yıllık fizyoterapistliğin ardından çıktığı dünya turundan sonra döndüğü memleketinde devlet desteğiyle kurduğu tesiste doğal bitkilerden 5 çeşit kolonya üretmeyi başardı.
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