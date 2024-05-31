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10 yıllık mesleğini bırakan kadın, aldığı devlet desteğiyle kendi işinin patronu oldu

Mynet Kadın

Mynet Kadın

45 dakika önce

Hatay’da yaşayan Fidan Sönmez, 10 yıllık fizyoterapistliğin ardından çıktığı dünya turundan sonra döndüğü memleketinde devlet desteğiyle kurduğu tesiste doğal bitkilerden 5 çeşit kolonya üretmeyi başardı.

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