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15 yıl sonra Davetsiz Çapkınlar filmindeki gerçeği açıkladı! 'Utanç vericiydi'

19.10.2020 14:48 | Son Güncelleme:
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15 yıl sonra Davetsiz Çapkınlar filmindeki gerçeği açıkladı! 'Utanç vericiydi'

Jane Seymour, Owen Wilson’la başrolü paylaştığı Wedding Crashers (Davetsiz Çapkınlar) filmindeki sevişme sahneleri hakkında konuştu.

"Bond kızı" olarak tanınan Jane Seymour, katıldığı bir programda Wedding Crashers (Davetsiz Çapkınlar) filmindeki sevişme sahneleri hakkında konuştu.

İngiliz oyuncu baştan çıkarıcı Kathleen Cleary'yi canlandırdığı Davetsiz Çapkınlar hakkında "Bu filme bayılıyorum. Bence gelmiş geçmiş en komik filmlerden biri olmalı" diyor.

Seymour, Wilson'ın karakterini baştan çıkardığı, ona tısladığı ve göğüslerine dokunmasını istediği, filmdeki unutulmaz ana atıfta bulunarak, "gergin olan Wilson'dı" diyor.

Seymour, "Owen için biraz utanç vericiydi. Ellerini göğüslerime koyması gerekiyordu ve bana 'Oof, bunun hakkında ne düşünüyorsun?' Ben de "Jane Seymour'un [bununla] bir sorunu olabilir ama Kitty Cat'in yok" dedim.

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DAVETSİZ ÇAPKINLAR KONUSU

Yönetmenliğini David Dobkin'in yaptığı ve başrollerinde Owen Wilson ve Vince Vaughn'un yer aldığı 2005 ABD yapımı Romantik-Komedi filmidir. Filmde düğünden düğüne davetsiz olarak giden ve kız tavlayan iki çapkının hikâyesini anlatır. Bir düğünde ikisi de aşık olur ama John Beckwith (Owen Wilson)'in aşık olduğu kız başkasıyla nişanlıdır ve ortalık karışır.


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