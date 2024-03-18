16 yaşındaki şüpheli, 3 saat 15 dakikada pompalı ve bıçakla 8 kişiyi yaraladı
Mynet Haber
1 saat önce
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ANKARA'da, Arda A. (16), 3 saat 15 dakika içinde, pompalı tüfekle saldırdığı taksi durağında 4 kişiyi yaraladı, aralarında ağabeyi de bulunan 4 kişiyi de bıçakladı. Duraktaki saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı, Arda A., gözaltına alındı.
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