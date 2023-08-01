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18 yıl boyunca karnında ameliyatta unutulan 3 parça gazlı bezle yaşadı

Mynet Haber

Mynet Haber

21 dakika önce

Giresun’da 2005 yılında anjiyo için gittiği hastanede karnında üç parça gazlı bez unutulan, yıllardır unutulan gazlı bezden habersiz sancı çeken ve kanser teşhisiyle tedavi gören Yaşar Çakmak gerçeği 18 yıl sonra öğrendi.

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