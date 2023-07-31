'2-3 ay önce...' Türkiye Esenyurt'taki vahşeti konuşuyor! 'Görüntüleri izleyemedim' Öldürülen gencin babası anlattı

Türkiye Esenyurt’taki vahşeti konuşuyor! Tekel bayisine yapılan silahlı saldırıda ölen Yunus Emre Erzen’in babası Cantürk Erzen yaşananları anlattı. Baba, “Bana icra kağıdı gönderdiler. Ben zaten borcumu ödeyen bir insanım. ‘Bana niye icra gönderdiniz?’ diye bunu WhatsApp'ta paylaştım. Bu benim oğlumu öldürmeye bir sebep mi? Biz 10 senedir birbirimizi tanıyoruz, senelerdir ticaret yapıyoruz. Almışızdır, vermişizdir, eksik olmuştur, fazla olmuştur ama kan davalık bir olayımız yok.” dedi.