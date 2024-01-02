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2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası: Boynuna dikkatlice bakın!

Mynet Haber

Mynet Haber

7 dakika önce

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'öldü' iddiaları gündem oldu. Rus halkına yönelik yeni yıl konuşması yayınlayan Rus lider Putin'in görüntülerinin yapay zeka tarafından bilgisayar yardımıyla yapıldığı iddia edildi.

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