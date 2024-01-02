2024'ün ilk 'Putin öldü' iddiası: Boynuna dikkatlice bakın!
Mynet Haber
7 dakika önce
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hakkında 'öldü' iddiaları gündem oldu. Rus halkına yönelik yeni yıl konuşması yayınlayan Rus lider Putin'in görüntülerinin yapay zeka tarafından bilgisayar yardımıyla yapıldığı iddia edildi.
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