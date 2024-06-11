3 dilim kaşar, 4 dilim salam! Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor: '400 lirayı yesem daha çok doyarım...'

Restoran fiyatları gündemden düşmüyor. Son olarak kapısında metrelerce sıra olan Kapalıçarşı'nın meşhur dükkanlarından birinde satılan sandviç fiyatı ve içindekiler ile gündem oldu. 400 liraya satılan sandviç için sosyal medyadan yorum yağdı.