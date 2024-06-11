VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN

3 dilim kaşar, 4 dilim salam! Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor: '400 lirayı yesem daha çok doyarım...'

Kanal Finans

Kanal Finans

32 dakika önce

Restoran fiyatları gündemden düşmüyor. Son olarak kapısında metrelerce sıra olan Kapalıçarşı'nın meşhur dükkanlarından birinde satılan sandviç fiyatı ve içindekiler ile gündem oldu. 400 liraya satılan sandviç için sosyal medyadan yorum yağdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

3 dilim kaşar, 4 dilim salam! Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor: '400 lirayı yesem daha çok doyarım...' 00:26

'Memur bile 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL veriyoruz! İşçi bulamıyoruz' Herkes il dışına çıkınca... Kendileri de yetişemiyor 04:03

Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor 02:38

TCMB Başkanı Karahan, İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde konuştu 05:47

Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor 04:48

Litresi 400 bin TL! Fransa, İngiltere, Amerika, Japonya... Hepsinden talep var! Sabah erkenden toplamaya başlıyorlar 04:11

Turkcell’in eski sahibi Mehmet Emin Karamehmet, bir markette alışveriş yaparken görüntülendi 00:38

Turizmin başkentinde rekor! Mayıs ayına Ruslar damga vurdu: Yüzde 18 arttı 00:35

İstanbul'a akın akın giriş başladı! 28 bin adet, hepsi yolda: 'Bu kadar hassas bir konu' diyerek anlattılar 04:34

Havyarının kilosu 2 bin 500 dolardan satılıyor 06:04

Diğer Videolar

3 dilim kaşar, 4 dilim salam! Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor: '400 lirayı yesem daha çok doyarım...'

3 dilim kaşar, 4 dilim salam! Sosyal medya Kapalıçarşı'daki 400 liralık sandviçi konuşuyor: '400 lirayı yesem daha çok doyarım...'

'Memur bile 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL veriyoruz! İşçi bulamıyoruz' Herkes il dışına çıkınca... Kendileri de yetişemiyor

'Memur bile 40 bin TL alırken biz ayda 60 bin TL veriyoruz! İşçi bulamıyoruz' Herkes il dışına çıkınca... Kendileri de yetişemiyor

Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

Faydaları saymakla bitmiyor, fiyatıyla dudak uçuklatıyor

TCMB Başkanı Karahan, İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde konuştu

TCMB Başkanı Karahan, İklim Ekonomisi Sürdürülebilirlik Finansmanı Zirvesi'nde konuştu

Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor

Bu sarımsağı gören bir daha bakıyor

Litresi 400 bin TL! Fransa, İngiltere, Amerika, Japonya... Hepsinden talep var! Sabah erkenden toplamaya başlıyorlar

Litresi 400 bin TL! Fransa, İngiltere, Amerika, Japonya... Hepsinden talep var! Sabah erkenden toplamaya başlıyorlar

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.