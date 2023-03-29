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3 yıl önce uyarmıştı, işaret ettiği binaların tamamı yıkıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

48 dakika önce

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden 3 yıl önce Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş'ın deprem riskine yönelik açıklamalar yapmış ve yaşanacak felaketin altını çizmişti. Kuruçay'ın o dönem dikkat çektiği binaların tamamı 6 Şubat'taki depremlerden sonra yıkıldı. Kuruçay, 3 yıl önceki yerde yeniden açıklamalarda bulunurken bir uyarı daha yaptı. Enkaz yığınlarının döküldüğü bölgeyle ilgili konuşan Kuruçay, "Orası neresi biliyor musunuz" diyerek tehlikeyi açıkladı.

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