3 yıl önce uyarmıştı, işaret ettiği binaların tamamı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinden 3 yıl önce Jeoloji Mühendisi Mehmet Kuruçay, Kahramanmaraş'ın deprem riskine yönelik açıklamalar yapmış ve yaşanacak felaketin altını çizmişti. Kuruçay'ın o dönem dikkat çektiği binaların tamamı 6 Şubat'taki depremlerden sonra yıkıldı. Kuruçay, 3 yıl önceki yerde yeniden açıklamalarda bulunurken bir uyarı daha yaptı. Enkaz yığınlarının döküldüğü bölgeyle ilgili konuşan Kuruçay, "Orası neresi biliyor musunuz" diyerek tehlikeyi açıkladı.