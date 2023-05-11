30 yıl aradan sonra gelen sevinç: Akrabalarını görmek için kapıya akın ettiler
Mynet Haber
2 saat önce
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Hakkari'nin Derecik ilçesinde Irak’a açılan Umurlu Gümrük Kapısı’nın 30 yıl aradan sonra yeniden açılması sevince neden oldu. Yıllardır birbirlerini göremeyen akrabalar kilometrelerce kuyrukta bekledikten sonra hasret giderdi.
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