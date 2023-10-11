'35-36 milyon lira değerinde! Bunu koruyoruz, bunun için burada bekliyoruz' Herkes terk etti! O 8 katlı binada tek başına yaşıyor

Deprem felaketinden etkilenen Diyarbakır’da 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem sonrası bina sakinlerinin terk ettiği 8 katlı binada tek başına yaşıyor. Binada iş yeri olan esnaf Abdullah Ayan da sakinlerin korkudan binayı terk ettiğini, sadece esnafın ve Bozkurt'un durduğunu söyledi. Depoda 10 bin bidon peynir olduğunu belirten Ayan "Bize emanet olarak bırakılmış. Sezon sonu sahiplerine teslim edilmek üzere. Şu an 35-36 milyon TL değerinde. Biz bunu koruyoruz. Bunun için burada bekliyoruz" dedi.