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40 yaşına giren Cem Adrian'dan duygusal mesaj

30.11.2020 11:14 | Son Güncelleme:
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40 yaşına giren Cem Adrian'dan duygusal mesaj

Ünlü şarkıcı Cem Adrian, 40 yaşına bastı. Adrian, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak duygularını "Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum, minnettarım... Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim" sözleriyle dile getirdi.

Bugün 40 yaşına basan şarkıcı Cem Adrian, Twitter'da TT oldu. Hayranlarından çok sayıda "İyi ki doğdun" mesajları alan Adrian, duygularını Instagram hesabından yayınladığı bir paylaşım ile dile getirdi.

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Ünlü şarkıcı, gönderisinde şu ifadeleri kullandı:

Size bunları yazmak istedim. Hayatta kendi istediğim her şeye sahibim. Daha fazlasına ihtiyaç duymuyorum. İstediğim kadar seviliyor, istediğim kadar seviyorum minnettarım. Kendimle de dünya ile de tüm kavgalarımı çoktan bitirdim. Maddi meselelerin insana ne kazandırdığını ve ne kaybettirdiğini anladığımdan beri o konudaki tüm kaygılarımı da yitirdim. Bir hedefim ya da ulaşmak istediğim bir yer yok. Bu bir tükenmişlik değil, tam tersi bir şey...

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Kendimi dingin akan bir nehire düşmüş bir yaprak gibi hissediyorum. Nehir nereye akarsa, nereye götürürse oraya gidiyorum. Ne beni nehire düşüren rüzgarla, ne beni dalından düşüren ağaçla, ne de üzerine düştüğüm nehirle bir derdim var. Bugüne gelirsek... Bana en güzel doğum günü hediyeniz SMA hastası bebeklerimiz için bütçenize göre bir destek olacak. Lütfen bir bebeğin kampanyasına katılın ki bugün çok güzel bir gün olsun. Sizi en az müzik kadar seviyorum!

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