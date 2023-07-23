48 saat ömrü kalan, hiç tanımadığı 10 yaşındaki çocuğa karaciğerini verdi

Bursa’da yaşayan ve 7 ay önce karaciğer yetmezliğine yol açan Wilson hastalığı teşhisi konulan ve doktorlar tarafından 48 saat ömrü kaldığı belirtilen Emirhan Aydemir’in (10) ailesine acil organ nakli olması gerektiği söylendi. Ailesinin, aile WhatsApp grubunda yaptığı çağrı, kısa sürede elden ele yayıldı ve bir arkadaşı aracılığıyla fabrika işçisi olan Yasemin Fırat’a (23) ulaşıldı. Kısa süre önce ağabeyini trafik kazasında kaybeden Fırat, aldığı kararla hiç tanımadığı Emirhan Aydemir'e karaciğerinin yüzde 35’ini vererek, onu hayata döndürdü.