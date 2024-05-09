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500 ve 1000 TL'lik banknot açıklaması! Merkez Bankası Başkanı: Gerekli adımları atacağız

Kanal Finans

Kanal Finans

2 saat önce

500 ve 1000 TL'liklerin geleceğini iddiasına Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yanıt verdi. Karahan, "Tedavüldeki kupür kompozisyonunun değişimlerini de dikkate alıyoruz. Analizler sonucunda ihtiyaç görülürse gerekli adımları atacağız." dedi.

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