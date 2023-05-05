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'6 ile 6.7 arasında deprem oluncaya kadar...' Uzman isim 'Yerine oturmadı' diyerek o bölgeyi işaret etti!

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

Deprem felaketinin ardından tüm yurtta deprem tedirginliği sürerken özellikle 4.0 ve üzerindeki depremler endişeye yol açıyor. Uzmanların açıklamaları takip edilirken Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki'den çarpıcı bir yorum geldi. 4,5 altındaki depremlerin olağan olduğunu belirten Baki, Hatay'ın rahatladığını ifade edip Kahramanmaraş, Malatya ve Bingöl'e dikkat çekti. "Daha yerine oturmadı" diyen Baki, "Orada 6 ile 6,7 arasında deprem oluncaya kadar sıkıntı devam edecek" şeklinde konuştu.

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