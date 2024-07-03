VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı

İstanbul Pendik Kurtköy'de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti ve yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte namazını kıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Önünü kestiği kayınvalidesini darbedip, ezmeye çalıştı: O anlar kamerada 04:25

60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı 00:33

Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü 01:44

Arda Güler, depremzede çocuğa gönderdiği görüntüyle yürekleri ısıttı 00:31

Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek 07:58

Diğer Videolar

Önünü kestiği kayınvalidesini darbedip, ezmeye çalıştı: O anlar kamerada

Önünü kestiği kayınvalidesini darbedip, ezmeye çalıştı: O anlar kamerada

60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı

60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı

Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Pendik'te boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldürdü

Arda Güler, depremzede çocuğa gönderdiği görüntüyle yürekleri ısıttı

Arda Güler, depremzede çocuğa gönderdiği görüntüyle yürekleri ısıttı

Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek

Enflasyon rakamlarına isyan etti! Özgür Özel'den ilk açıklama: Sanki petrol bulundu da yarın düşecek

Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi

Tüfek ve satırla ev basıp haraç istedi, meydan dayağı yedi

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.