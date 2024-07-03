60 metre yükseklikteki vincin üstünde namaz kıldı

İstanbul Pendik Kurtköy'de kule vinç operatörü olarak çalışan işçi, ezan sesini duyunca, içinde bulunduğu vinci kıbleye doğru yöneltti ve yerden yaklaşık 60 metre yükseklikte namazını kıldı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.