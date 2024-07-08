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1 saat önce

69 yaşında üniversiteden mezun oldu, diplomasını bozkurt işareti yaparak aldı

Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan 69 yaşındaki Ayşen Arda İşçi, diplomasını bozkurt işareti yaparak aldı. Avusturya'ya attığı goller sonrası yaptığı bozkurt işareti nedeniyle UEFA’nın A Milli Futbol Takımı oyuncusu Merih Demiral için verdiği 2 maç men cezasını haksızlık olarak nitelendiren İşçi, "Bozkurt işaret siyasi değil Türklüğün işaretidir. Bizlerde Asenalarız. Ne mutlu Türküm diyene. Ben bu işareti yaparken her hangi bir siyasi amaç düşüncesinden yapmadım. Futbolcumuza verilen cezayı kınama ve tepki amaçlı yaptım" dedi.

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