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8-12 yaşlarında 2 çocuk 4 milyon liralık altın bulunan çantayı çaldı!

Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Sultangazi’de akılalmaz bir hırsızlık olayı meydana geldi. İddiaya göre, bir kuyumcuda içinde 4 milyon liralık altın ve yaklaşık 100 bin TL para bulunan çanta, yaşları 8 ile 12 arasında değişen 2 çocuk tarafından çalındı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken altın toptancısı E.A., “Hiç böyle bir olay başıma gelmedi, şok oldum. Çok profesyoneldi, yere eğilip ayakkabısını bağlar gibi yapması profesyonelce. Gerekirse evimizi arabamızı satıp insanların borcunu ödeyeceğiz" dedi.

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