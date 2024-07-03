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11 dakika önce

A Milli Takım soyunma odasında coştu! Avusturya zaferi sonrası horonlu kutlama

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek adını son 8'e yazdıran A Milli Takım, mücadele sonrası büyük coşku yaşadı. Soyunma odasında çiftetelli oynayan, horon tepen millilerin bu eğlenceli anları kameraya yansıdı.

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