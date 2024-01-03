ABD'de korkunç olay! Benzin bidonu yüklü araç kalabalığın arasına daldı

ABD’nin New York kentinde yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan aracın dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. FBI, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.