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ABD'de korkunç olay! Benzin bidonu yüklü araç kalabalığın arasına daldı

Mynet Haber

Mynet Haber

47 dakika önce

ABD’nin New York kentinde yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan aracın dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. FBI, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.

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