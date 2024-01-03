ABD'de korkunç olay! Benzin bidonu yüklü araç kalabalığın arasına daldı
Mynet Haber
47 dakika önce
YORUM YAP0
ABD’nin New York kentinde yılbaşı gecesi konserden ayrılan kalabalığın arasına içerisinde çok sayıda benzin bidonu bulunan aracın dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. FBI, olayla ilgili terör soruşturması başlattı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum