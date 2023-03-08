ABD'de korkutan olay: Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı

ABD'nin Houston kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, röportaj yapan gençlerin oturduğu kafenin penceresine çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar video kaydına saniye saniye yansıdı.