ABD'de korkutan olay: Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı
Mynet Haber
1 saat önce
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ABD'nin Houston kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, röportaj yapan gençlerin oturduğu kafenin penceresine çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar video kaydına saniye saniye yansıdı.
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