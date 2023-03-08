VİDEO

ABD'de korkutan olay: Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

ABD'nin Houston kentinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, röportaj yapan gençlerin oturduğu kafenin penceresine çarptı. Kaza ölen ya da yaralanan olmazken, o anlar video kaydına saniye saniye yansıdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Yunanistan'daki tren faciasının yankıları sürüyor! Protesto için binlerce insan iş bıraktı 01:14

Prof. Dr. Pampal'dan 'göç' uyarısı: Deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok 07:19

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti 00:45

ABD'de korkutan olay: Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı 00:54

Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı 01:17

Bu harika ürünle buz çıkarmak gerçekten çok kolay! Her evde olmalı kesinlikle 00:30

Bakan Çavuşoğlu: "Gelecek hafta Moskova’da teknik toplantı için Rusya’dan davet aldık" 01:55

Sosyal medyada gündem olan görüntüler! Vapurda 'köpek' olduğu için seferi gerçekleştirmeyeceğini duyuran kaptana yolculardan tepki 00:45

AK Partili eski belediye başkanı İsmail Erdem'den dikkat çeken paylaşım: "Balkon hazır" 00:13

'Perihan Abla', ekskavatörle enkaz kaldırıyor: "Çığlık seslerinin olmadığı bir yaşam diliyorum" 03:37

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Yunanistan'daki tren faciasının yankıları sürüyor! Protesto için binlerce insan iş bıraktı

Yunanistan'daki tren faciasının yankıları sürüyor! Protesto için binlerce insan iş bıraktı

Prof. Dr. Pampal'dan 'göç' uyarısı: Deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok

Prof. Dr. Pampal'dan 'göç' uyarısı: Deprem tehlikesi olmayan santimetrekare yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi kabul etti

ABD'de korkutan olay: Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı

ABD'de korkutan olay: Röportaj yaptıkları sırada ölümden döndüler! Aracıyla kafeye böyle daldı

Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Dünya Kadınlar Günü'nde boşanma aşamasındaki eşine kurşun yağdırdı

Bu harika ürünle buz çıkarmak gerçekten çok kolay! Her evde olmalı kesinlikle

Bu harika ürünle buz çıkarmak gerçekten çok kolay! Her evde olmalı kesinlikle

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.