Aç kalınca şehir merkezine indiler! "Bir taş attım, korkup eve girdim"
Mynet Haber
28 dakika önce
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Mersin'in Silifke ilçesinde aç kalan domuz sürüleri şehir merkezine indi. Doğada yiyecek bulamayan domuzlar, vatandaşların bahçelerine girerek ekili alanlara zarar verdi. Bazı vatandaşlar cep telefonlarıyla domuzları kaydetti.
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