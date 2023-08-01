Açık kalan kapıdan aracın içine giren pitbull'u görünce dehşeti yaşadı! Yakıt alacaktı, 6 saati korku içinde geçti

Aydın'ın Söke ilçesinde Ahmet Aydın gece yarısı sularında akaryakıt istasyonuna girdi, yakıt dolarken aracın kapısı açık kaldı. Ne olduysa o sırada oldu; araca tasmasız bir pitbull girdi, kamyonetteki Fırat Taşdemir de dehşete kapılıp kendini apar topar dışarı attı. Ahmet Aydın ne yaptıysa da pitbull araçtan inmek bilmedi. Olay yerine gelen ekipler de pitbull tehlikeli ırk olduğu için müdahale edemedi. Günün ilk saatlerine kabus gibi başlayan Aydın saatler boyunca endişe içinde bekledi.