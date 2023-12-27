Adana Valiliği yakınında panik anları! Taksiden indi, kutuyu bırakıp uzaklaştı…

Adana’da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı.