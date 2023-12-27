Adana Valiliği yakınında panik anları! Taksiden indi, kutuyu bırakıp uzaklaştı…
Mynet Haber
55 dakika önce
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Adana’da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı.
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