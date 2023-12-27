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Adana Valiliği yakınında panik anları! Taksiden indi, kutuyu bırakıp uzaklaştı…

Mynet Haber

Mynet Haber

55 dakika önce

Adana’da taksiye binen bir yolcu, valiliğin karşısındaki ara sokağa gelince taksiyi durdurup, karton kutusunu da almadan kaçınca, polisi alarma geçirdi. Kontrollü bir şekilde fünye ile patlatılan kutunun içinden bez parçaları çıktı.

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