Adana'da akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuk sıkıştığı reklam panosunda mahsur kaldı
Mynet Haber
54 dakika önce
YORUM YAP0
Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynayan bir çocuk, içine girdiği reklam panosunda mahsur kaldı. Panodaki camların içinde sıkışan 11 yaşındaki çocuğu ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum