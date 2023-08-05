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Adana'da akılalmaz olay! 11 yaşındaki çocuk sıkıştığı reklam panosunda mahsur kaldı

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde arkadaşlarıyla oynayan bir çocuk, içine girdiği reklam panosunda mahsur kaldı. Panodaki camların içinde sıkışan 11 yaşındaki çocuğu ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

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