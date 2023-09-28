Adana’da otomobil sinyalizasyon direğine çarpıp kaldırıma çıktı: 4 yaralı
Mynet Haber
2 dakika önce
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Adana’da kontrolden çıkan otomobil sinyalizasyon direğine çarptı ardından da kaldırıma çıktı. Kaza neticesinde 4 kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar araç sürücüsüne adeta meydan dayağı attı, polis havaya ateş açarak sürücüyü kurtardı.
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