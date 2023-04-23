Adıyaman'da depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu
Mynet Haber
36 dakika önce
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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Adıyaman’da ki depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi.
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yılına buruk giren Adıyaman’da ki çocuklar, düzenlenen program ile 23 Nisan coşkusu yaşadı.
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