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Adıyaman'da depremzede çocukların 23 Nisan coşkusu

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Adıyaman’da ki depremzede çocuklar gönüllerince eğlendi. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 103’üncü yılına buruk giren Adıyaman’da ki çocuklar, düzenlenen program ile 23 Nisan coşkusu yaşadı.

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