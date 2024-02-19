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Adıyaman’daki feci kaza kamerada: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı

Mynet Haber

Mynet Haber

2 saat önce

Adıyaman’da, kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten dere yatağına düşmesi sonucu 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken 1 komiser ise yaralandı. Meydana gelen feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.

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