Adıyaman’daki feci kaza kamerada: 1 polis hayatını kaybetti, 1 polis yaralandı
Mynet Haber
2 saat önce
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Adıyaman’da, kontrolden çıkan otomobilin metrelerce yükseklikten dere yatağına düşmesi sonucu 1 polis memuru olay yerinde hayatını kaybederken 1 komiser ise yaralandı. Meydana gelen feci kaza ise kameralara saniye saniye yansıdı.
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