Adliyede ‘Zılgıt' kavgası

Anadolu Adalet Sarayı'nda ‘Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan ve 25 yıl hapisle cezalandırılan sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki tarafına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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