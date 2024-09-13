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34 dakika önce

Adliyede ‘Zılgıt' kavgası

Anadolu Adalet Sarayı'nda ‘Kasten Öldürme' suçuyla yargılanan ve 25 yıl hapisle cezalandırılan sanığın akrabaları duruşma salonunun önünde zılgıt çeken müşteki tarafına saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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