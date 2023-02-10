Adnan Muhammed Korkut mucizesi! 5 gün boyunca idrarını içti, enkaz altında 5 vakit namaz kıldı

Kahramanmaraş'taki depremin en çok etkilediği illerden biri olan Gaziantep'te 94. saat sonra gelen haber herkesi umutlandırdı. Verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki Adnan Muhammed Korkut, enkazdan alkışlarla çıkarıldı. AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan'ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını anlattığını aktardı. "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım" diyen depremzede, çıkar çıkmaz yanında köpeğinin olduğunu ondan da ses geldiğini söyledi.