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Adres yine Esenyurt: Bu kez site savaş alanına döndü! Sopalar ve tekmeler havada uçuştu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Türkiye İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki tekel bayisinde yaşanan vahşeti konuşmaya devam ederken yine Esenyurt'ta siteyi birbirine katan bir kavga çıktı. Siteyi savaş alanına çeviren kavga dakikalarca sürdü. O anlar kameralara yansıdı.

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