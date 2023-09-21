AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü: Marmara, dünyanın en iyi izlenen bölgelerinden biri

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, olası İstanbul depremiyle ilgili özel açıklamalarda bulundu. 262 gözlem istasyonuyla depremi oluşturması düşünülen fayın takip edildiğini belirten Tatar, “Depremsellik ve bölgenin izlenmesi açısından baktığımızda şunu gururla söyleyebilirim; Marmara bölgesi, dünyanın belki de en iyi izlenen bölgelerinden birisi. En yoğun, en etkili şekilde birbirinden farklı yöntemlerle sismik aktivitenin izlendiği en iyi bölgelerden bir tanesi diyebilirim. Şu anda bölgede 262 civarında deprem gözlem istasyonumuz var” dedi.