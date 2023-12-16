Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi! O anlar kamerada
Mynet Haber
17 dakika önce
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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