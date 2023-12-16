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Ağır hasarlı bina yıkım sırasında yanındaki evin üzerine devrildi! O anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan 8 katlı binanın kontrollü yıkımına başlandı. Yıkım sırasında bina, yanındaki evin üzerine çöktü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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