AK Parti milletvekili adayı Ferda Ertürk trafik kazası geçirdi! Korkunç anlar kamerada

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk seçim gezisi için gittiği Dinar ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ertük ile yanında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.