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AK Parti milletvekili adayı Ferda Ertürk trafik kazası geçirdi! Korkunç anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

8 dakika önce

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk seçim gezisi için gittiği Dinar ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ertük ile yanında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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