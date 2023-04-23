AK Parti milletvekili adayı Ferda Ertürk trafik kazası geçirdi! Korkunç anlar kamerada
Mynet Haber
8 dakika önce
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AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk seçim gezisi için gittiği Dinar ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ertük ile yanında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
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