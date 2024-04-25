AK Partili isim kendi yerden yere atıp yuvarlandı, CHP'li başkan şaştı kaldı... Kocaeli'de iki belediye karşı karşıya geldi, görüntüler olay oldu

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile CHP'li İzmit Belediyesi karşı karşıya geldi. İki belediyenin ekipleri arasında arbede yaşanırken; İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet "Bu kadarı da fazla" diyerek arbede anına ait görüntüleri paylaştı. Fen İşleri Müdürü'nün darp edildiğini savunan Hürriyet, bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Öte yandan sosyal medyada AK Partili bir meclis üyesinin 'Saldırıyorlar! Polis!" diyerek kendisini yere atarak yuvarlandığı anlar ise olay oldu.