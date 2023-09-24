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AK Parti'li Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı

Mynet Haber

Mynet Haber

31 dakika önce

TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.

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