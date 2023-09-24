AK Parti'li Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın basketbol oynarken çekilen görüntülerini paylaştı
Mynet Haber
31 dakika önce
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TBMM, Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma arkadaşlarıyla basketbol oynarken çekilen görüntüleri paylaştı.
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