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Akaryakıt istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü!

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa’da bir akaryakıt istasyonuna gelen kamyonet, yakıt aldığı esnada alev aldı. Durumu gören çalışan hemen aldığı yangın tüpüyle facianın önüne geçerken, o anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Merinos Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Kasalı kamyonet aracıyla istasyona gelen kişi yakıt alacağı esnada, aracın motor kısmından kıvılcımlar düşmeye başladı. Aracın kısa sürede alev almasıyla panikleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken, istasyonda çalışan bir işçi soğukkanlı davranarak hemen yangın tüpünü aldı ve müdahale etti. Yangını tek başına söndüren çalışan facianın önüne geçerken, görüntüler güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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