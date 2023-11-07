Akıl hastanesinde tedavi gören hasta intihar ederken hemşirelerin hareketleri olay oldu! Görüntüler infial yarattı
Mynet Trend
1 saat önce
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İngiltere'de akıl sağlığı hastanesinde yatan 20 yaşındaki bir genç, odasında ilaç içerek intihar etti. Gencin yaşamına son verdiği anlarda gözlem odasında görevli hemşirelerin görevleri dışında hareketlerde bulunması ise ülkede infial yarattı.
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