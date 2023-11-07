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Akıl hastanesinde tedavi gören hasta intihar ederken hemşirelerin hareketleri olay oldu! Görüntüler infial yarattı

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Mynet Trend

1 saat önce

İngiltere'de akıl sağlığı hastanesinde yatan 20 yaşındaki bir genç, odasında ilaç içerek intihar etti. Gencin yaşamına son verdiği anlarda gözlem odasında görevli hemşirelerin görevleri dışında hareketlerde bulunması ise ülkede infial yarattı.

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