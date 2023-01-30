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Akıllara durgunluk veren asker eğlencesi! Hepsi silahları çıkarıp havaya ateş açtı

Mynet Haber

Mynet Haber

32 dakika önce

Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker eğlencesinde bir grup gencin ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açması yürekleri ağızlara getirdi. Tüfeklerin ardı ardına ateşlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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