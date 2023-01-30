Akıllara durgunluk veren asker eğlencesi! Hepsi silahları çıkarıp havaya ateş açtı
Mynet Haber
32 dakika önce
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Sakarya'nın Hendek ilçesinde asker eğlencesinde bir grup gencin ellerindeki pompalı tüfeklerle havaya rastgele ateş açması yürekleri ağızlara getirdi. Tüfeklerin ardı ardına ateşlendiği anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
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