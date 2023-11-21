Aldığı tedaviyi beğenmedi diş hekimine saldırdı! ‘Dudağıma ne yaptınız!’

İstanbul’daki bir diş hekiminde tepki çeken bir olay yaşandı. Aldığı tedaviyi beğenmeyen bir kişi önce ortalığı birbirine kattı ardından da diş hekimini yaralayıp olay yerinden kaçtı. Olay anı ise kliniğin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.