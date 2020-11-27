Alev Alev 4. son bölüm final sahnesinde Cemre'nin isyanı: Bu ülke artık bizim olmalı. Bizi öldürmek isteyenlerin değil

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 26 Kasım Perşembe akşamı 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Alev Alev'in finalinde ise Çelebi ile buluşmak üzere polis karakolunun önüne gelen Cemre yaptığı hamle ile açık savaşını başlattı. Kameralar karşısında kendisine uygulanan şiddeti dile getiren Cemre kızı için yapacaklarını gösterdi.

Cemre, "Korkmadan savaşacağım. Bu artık benim kurtuluş savaşım. Çelebi Kayabeyli'den çocuğumun velayetini alarak boşanana kadar mücadelem devam edecek. Bu ülke artık bizim olmalı. Bizi öldürmek isteyenlerin değil" sözleriyle Çelebi'ye bir kez daha meydan okudu.

ALEV ALEV 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Alev Alev’in merakla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ömer'in, İskender'den hesap sormak istediği tanıtımda onu durduran Rüya oluyor. Çiçek, Tomris'e yangın günüyle ilgili gerçekleri anlatırken Çelebi, polis ve gazeteciler eşliğinde Ozan'ın kapısına dayanıyor. Çelebi'nin bu hareketiyle gerilim giderek tırmanırken Cemre'nin "Bunu yapma!" diyerek sitem etmesi dikkat çekiyor.