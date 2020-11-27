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Alev Alev 4. son bölüm final sahnesinde Cemre'nin isyanı: Bu ülke artık bizim olmalı. Bizi öldürmek isteyenlerin değil

27.11.2020 01:43 | Son Güncelleme:
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Show TV'de ekrana gelen Alev Alev dizisinin 4. son bölüm final sahnesine Demet Evgar'ın canlandırdığı Cemre karakterinin konuşması damga vurdu. Kendisine şiddet ve psikolojik işkenceler yapan kocası Çelebi'den ayrılmak ve kızının velayetini almak için mücadele eden Cemre'nin hikayesinin anlatıldığı Alev Alev'in finalindeki konuşma sosyal medyada da gündem oldu. Cemre, "Korkmadan savaşacağım. Bu ülke artık bizim olmalı. Bizi öldürmek isteyenlerin değil" sözleriyle meydan okudu.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz'in başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 26 Kasım Perşembe akşamı 4. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Alev Alev'in finalinde ise Çelebi ile buluşmak üzere polis karakolunun önüne gelen Cemre yaptığı hamle ile açık savaşını başlattı. Kameralar karşısında kendisine uygulanan şiddeti dile getiren Cemre kızı için yapacaklarını gösterdi.

Cemre, "Korkmadan savaşacağım. Bu artık benim kurtuluş savaşım. Çelebi Kayabeyli'den çocuğumun velayetini alarak boşanana kadar mücadelem devam edecek. Bu ülke artık bizim olmalı. Bizi öldürmek isteyenlerin değil" sözleriyle Çelebi'ye bir kez daha meydan okudu.

ALEV ALEV 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Alev Alev’in merakla beklenen 5. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Ömer'in, İskender'den hesap sormak istediği tanıtımda onu durduran Rüya oluyor. Çiçek, Tomris'e yangın günüyle ilgili gerçekleri anlatırken Çelebi, polis ve gazeteciler eşliğinde Ozan'ın kapısına dayanıyor. Çelebi'nin bu hareketiyle gerilim giderek tırmanırken Cemre'nin "Bunu yapma!" diyerek sitem etmesi dikkat çekiyor.

ALEV ALEV 4. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ozan sayesinde Çelebi'ye yakalanmaktan kurtulan Cemre, kızı Güneş'ten ayrılmak zorunda kaldı. Ömer ise kendini çok büyük bir kumpasın içinde buldu ve sarnıcı kundaklama şüphesiyle gözaltına alındı. Rüya, Ömer'i ağır suçlamalardan kurtarmaya çalışırken onu hem Ömer hem de babası Kenan durdurmak istedi. Ancak Rüya, Ömer'in avukatı olmaktan vazgeçmedi. Cemre'yi Ozan'ın evinde bulan Çelebi, onu vermesi zor bir kararla başbaşa bıraktı; Cemre, ya hapse girecek ya da eve dönecekti! Çiçek ise Atlas'ın, onun annesi olmadığını bildiğini öğrendi. Hem Atlas'ın yardıma muhtaç hali hem Tomris'in anlattıkları, bunların üstüne Bülent'in evdeki varlığı Çiçek'i giderek zorladı. Atlas'a rağmen Çiçek, Bülent ile aynı evde kalamayacağını Tomris'e söyledi. Tomris'in tek çaresi, Bülent'i göndermek olunca harekete geçti ama sunduğu büyük teklife rağmen Bülent, gitmeyi kabul etmedi. Rüya, Ömer'in yangından kurtardığı bir tanığın ifade vermesini sağlayınca gözler Kayabeylilere çevrildi. Böylelikle serbest kalan Ömer, kendisine iftira atan kişinin Selim olduğunu anlayınca hesap sormak için onun karşısına çıktı ve ifadeyi İskender'in verdirdiğini öğrendi. Cemre'nin kararının öğrenildiği final anları ise seyircileri ekran başına kilitledi. Çelebi, Cemre'nin eve döneceğini zannederken Cemre, Çelebi'ye karşı vereceği mücadeleyi resmen başlattı. Basına açıklama yaparak Çelebi'nin onu zehirlediğini, psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığını herkese söyledi. Cemre'nin açıklama yaptığı anlar soluksuz izlenirken Cemre'nin mücadelesinde neler yaşanacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

Yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün’ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü 3 Aralık Perşembe akşamı saat 20.00’de Show TV'de!

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