Dipsiz Kuyum olay oldu! Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı; Dipsiz Kuyum

Dipsiz Kuyum sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor.

Bu yılın başında çıkan Yalnız Çiçek şarkısı ile başarıyı yakalayan Aleyna Tilki şimdi de Emrah Karaduman ile Dipsiz Kuyum’a klip çekti.

Dipsiz Kuyum sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım şarkıyı çık beğenirken bir kızım ise eleştirdi.

İşte Dipsiz Kuyum klibi ve şarkı sözleri…

DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin

Geldin dağıttın gittin

Ben her gün kokunu öperdim

Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez

Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun

Kırılan hayallerimin başrolü oldun

Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum

Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

