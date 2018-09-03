Dipsiz Kuyum olay oldu! Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı; Dipsiz Kuyum

Dipsiz Kuyum sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor.
Bu yılın başında çıkan Yalnız Çiçek şarkısı ile başarıyı yakalayan Aleyna Tilki şimdi de Emrah Karaduman ile Dipsiz Kuyum’a klip çekti.
Dipsiz Kuyum sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım şarkıyı çık beğenirken bir kızım ise eleştirdi.
İşte Dipsiz Kuyum klibi ve şarkı sözleri…
DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ
Misafir çocuğu gibiydin
Geldin dağıttın gittin
Ben her gün kokunu öperdim
Yazıp sustuğum sendin
Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez
Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez
Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun
Kırılan hayallerimin başrolü oldun
Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum
Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?
Okuyucu Yorumları 0 yorum