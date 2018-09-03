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Dipsiz Kuyum olay oldu! Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı; Dipsiz Kuyum

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.09.2018 16:42 | Son Güncelleme

Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı Dipsiz Kuyum Youtube'da 500 bin kez izlendi. Dipsiz Kuyum şarkı sözleri sosyal medyada bir anda gündem oldu

Dipsiz Kuyum olay oldu! Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman'ın yeni şarkısı; Dipsiz Kuyum

Dipsiz Kuyum sosyal medyaya damga vurdu. Aleyna Tilki, konser dışında kalan zamanlarını da yine müzikle geçiriyor.

Bu yılın başında çıkan Yalnız Çiçek şarkısı ile başarıyı yakalayan Aleyna Tilki şimdi de Emrah Karaduman ile Dipsiz Kuyum’a klip çekti.

Dipsiz Kuyum sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kısım şarkıyı çık beğenirken bir kızım ise eleştirdi.

İşte Dipsiz Kuyum klibi ve şarkı sözleri…

DİPSİZ KUYUM ŞARKI SÖZLERİ

Misafir çocuğu gibiydin
Geldin dağıttın gittin
Ben her gün kokunu öperdim
Yazıp sustuğum sendin

Gönül almayı bilmeyene ömür emanet edilmez
Kaderin izin vermediğine şansın gücü yetmez

Düşmeye doyamadığım dipsiz kuyumdun
Kırılan hayallerimin başrolü oldun
Seni affedecek yollar bulmaktan yoruldum
Seni ben gibi kim sever sanıyorsun?

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Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman Aleyna Tilki Dipsiz Kuyum

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