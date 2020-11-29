Alişan ve Demet Akalın yasağı deldi mi? Şanlıurfa Belediyesi tesislerinde kebap keyfi tepki çekince...

Artan koronavirüs vakaları sonrası restoranlar paket servise geçmişti. Restoranlar için bu kararın alınmasının ardından Alişan ve Demet Akalın'ın paylaşımları şoke etti.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine giden şarkıcı Demet Akalın ve Alişan için, Şanlıurfa Belediyesi’ne ait Cumhuriyet Parkı Sosyal Tesisleri’ndeki restoran açıldı. İkilinin restoranda yemek yediği anları şarkıcı Demet Akalın sosyal medya hesabından paylaştı.

Sosyal tesislerde ünlü ikili kalabalık bir ekiple kebap keyfi yaptı ve bu anları da paylaşmayı ihmal etmedi. Alişan ve Akalın paylaşımlarında "sıra gecesi düzenleyeceğiz" dedi.

Akalın gelen tepkilerden sonra Twitter'da "Açıklama yapmak bile üzücü!! Biz televizyoncuyuz ve kurallar çerçevesinde misafir edildik! İyi pazarlar. Ben şimdi tv8'i açıp Masterchef'e bakacağım bu hafta Ürgüpteler!!! Şanlıurfa Belediyesi açıklaması ektedir iyi pazarlar" dedi.

Alişan da aynı açıklamayı paylaşarak "İftiranızdan, yalanınızdan, düşmanlığınızdan bıktım. Allah size fırsat vermesin Amin" yazdı.



