Alt geçidi kullanan yaya ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada
Mynet Haber
25 dakika önce
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Avcılar’da araçlar için yapılan alt geçidi kullanan yaya, otomobilin önüne düştü. Yaya, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o analar kameraya yansıdı.
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