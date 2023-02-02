Alt geçidi kullanan yaya ölümden döndü! Korku dolu anlar kamerada

Avcılar’da araçlar için yapılan alt geçidi kullanan yaya, otomobilin önüne düştü. Yaya, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtulurken, ani frenle duran otomobile arkadan gelen araç çarptı. Yaşanan o analar kameraya yansıdı.