Amasya'da köyde yaşayan çocuklardan "Park isteriz” eylemi
Amasya'nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk köyde oyun parkı yapılması için eylem yaptı. Pankartlar açıp “Park isteriz” sloganı atan çocukların sevimli talepleri paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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