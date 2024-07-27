VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

25 dakika önce

Amasya'da köyde yaşayan çocuklardan "Park isteriz” eylemi

Amasya'nın Yeşilöz köyünde bir grup çocuk köyde oyun parkı yapılması için eylem yaptı. Pankartlar açıp “Park isteriz” sloganı atan çocukların sevimli talepleri paylaşıldığı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Kanala Ait Diğer Videolar

Amasya'da köyde yaşayan çocuklardan "Park isteriz” eylemi 01:41

Yüzerken jet ski çarptı! Denizde kanlar içinde kaldı "'Kime şikayet edersen et' deyip beni orada bırakıp gitti" 03:23

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde panik anları! Taksiden inip caddede rastgele ateş açtı 01:29

9 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu 01:34

Esenler'de taciz iddiasına dayak 00:28

Diğer Videolar

Amasya'da köyde yaşayan çocuklardan "Park isteriz” eylemi

Amasya'da köyde yaşayan çocuklardan "Park isteriz” eylemi

Yüzerken jet ski çarptı! Denizde kanlar içinde kaldı "'Kime şikayet edersen et' deyip beni orada bırakıp gitti"

Yüzerken jet ski çarptı! Denizde kanlar içinde kaldı "'Kime şikayet edersen et' deyip beni orada bırakıp gitti"

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde panik anları! Taksiden inip caddede rastgele ateş açtı

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde panik anları! Taksiden inip caddede rastgele ateş açtı

9 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

9 katlı bina iş makinesinin darbesiyle yerle bir oldu

Esenler'de taciz iddiasına dayak

Esenler'de taciz iddiasına dayak

Bindiği minibüste parasını geri isteyince olay çıktı

Bindiği minibüste parasını geri isteyince olay çıktı

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.