Amasya’da üç aracın çarpıştığı kaza kamerada

Amasya’da seyir halinde giden otomobil, sokaktan yola çıkan bir otomobille çarpıştı. Şans eseri yaralananın bulunmadığı kazada bir otomobil daha hasar gördü. Üç aracın çarpışma anı çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.